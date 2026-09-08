/ ನನಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಗಿದೆ : ಪ್ರಥಮಾ-ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ.. ಕಾರಣವೇನು?

Prathama Prasad Kiran Shastri : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಇದೀಗ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಡಿದ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತೊಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. “ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, “ಇನ್ನೂ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡಬೇಕೋ” ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾವಭಾವ ಪ್ರಥಮಾ ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗರಂ ಆದ ಪ್ರಥಮಾ, “ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ: ಪ್ರಥಮಾ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ತಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನನಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ: ಕಿರಣ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಥಮಾ, “ಅವರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನೆರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಶೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.