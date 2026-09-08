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ನನಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಗಿದೆ : ಪ್ರಥಮಾ-ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ.. ಕಾರಣವೇನು?

Bigg Boss Kannada Season 13 updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.. ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ಟುಪಿಡ್‌ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:01 PM IST
ನನಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಗಿದೆ : ಪ್ರಥಮಾ-ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ.. ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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