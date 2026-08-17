Big Boss kannada Agniparikshe: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದವರು ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೊಮೋ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರೀ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೇ ನಡೆದಿದೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಹಾಗೂ ಹೊಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ರಿಸಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ “ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ” ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:
60 ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಶೃತಿ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಒಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿವೆ.ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವೇಶವಲ್ಲ; ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ 8ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಅರವತ್ತು ಜನರ ಪೈಕಿ ಆಯ್ಕೆಆಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಡ್ರನ್ ಕವಿ ಮಂಜ, ಇಶಾ ನವೀನ್, ಯೋಗಿತಾ-ಯೋಗಶ್ರೀ, ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರತ್ನಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಬಾಬ್ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿಕೆ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಇವರ ಪೈಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಮಾಡ್ರನ್ ಕವಿ ಮಂಜ, ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರತ್ನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜಿ.ಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದ ಸ್ಫರ್ಧಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿ.ಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು KSRTC ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ
ಟೈಯರ್ ಗಾಲಿ ಹೊಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಯರ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಮನಗೆದ್ದು, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.