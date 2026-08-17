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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಯಾರು ಡೇಂಜರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ

Bigg  Boss kannada Agniparikshe: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದವರು ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರು ? 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 17, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:43 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಯಾರು ಡೇಂಜರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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