ರಿಷಾ ಗೌಡಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪತ್ನಿ! ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Bigg Boss Kannada 12 : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಿಮಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮೂಲಕ ಜನಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:06 PM IST
Bigg Boss Chandra Prabha : ʻಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿʼ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಸದ್ಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆ ಆಟದ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಜೊತೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು, ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ.. ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳೋದು ಸಹ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನಿಗೆ 50 ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬೈದ್ರು ಎಂದು ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ..

