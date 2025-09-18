English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BBK 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆದ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ... ಅನುಶ್ರೀ ಗಂಡ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ!!

Bigg Boss Kannada season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 12 ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 18, 2025, 01:29 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ
    • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ರೋಷನ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಂತೆ

BBK 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆದ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ... ಅನುಶ್ರೀ ಗಂಡ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ!!

Bigg Boss Kannada season 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ‘ಮಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 12 ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ನಾನಿನ್ನೂ ಅವನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.."- ವಯಸ್ಸು 52 ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಟಿ ಸಿತಾರಾ

ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿಗೌಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿಯರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿ ದಿವ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಗನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರವಿಂದ್ ರತನ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಮಹಾನಟಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಗನಾ ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು 'ಜೀ ಪವರ್' ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಮಾನವೇ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ.. 23 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಎದುರೇ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಬಾಲು ಬೆಳಗುಂದಿ, ಧನುಷ್, ಸ್ವಾತಿ ಹೆಸರುಗಳೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರೆಂದರೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಪತಿ ರೋಷನ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ರೋಷನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಆಫರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವೋ.. ಸುಳ್ಳೋ.. ಎಂಬುದು ಬಾಸ್’ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

