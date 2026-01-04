English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ! ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?

Bigg Boss season 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:24 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ! ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?

Bigg Boss season 12 Kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕವು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದು ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲತಃ 15 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವರದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಜನವರಿ 18 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 25, 2026 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇಡೀ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12: ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ?
ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, 14 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಘು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವಂತ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲವೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮೊದಲು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹೊರಗೆ

