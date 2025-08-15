Bigg Boss Kannada season 12: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೋಗೋ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದು ಡ್ರಾಮಾ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಗಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶೋ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹಿನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
