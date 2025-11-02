ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ "ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ"ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಓದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಲಾವಿದ..

Bigg Boss Kannada gilli nata: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರಾಮಾ, ಜಗಳ ಅಥವಾ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸರ್ಕ್ಸಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಅದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಈ ಸೀಸನ್ನ ಏಕೈಕ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟರಾಜ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ʻನಟರಾಜ್ʼ. ಇವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಡದಪುರದ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಐಟಿಐ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಬಾಲಿವುಡ್ನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಈಕೆ..
ಗಿಲ್ಲಯವರ ತಂದೆ-ಕುಳ್ಳಯ್ಯ, ಹಾಗೂ ತಾಯಿ-ಸವಿತಾ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೊನೆಯವರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ.. ಆಗ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಕೈಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ.. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಅವರ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಕೆಲವೂಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಕಥೆ ಹಾಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ʻನಲ್ಲಿಮೂಳೆʼ ಸ್ಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಇದರಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೇ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲೋವರ್ಸಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬಂದವು.
ನಂತರ ʻಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೀಸನ್ 4ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಹಾಗೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಮನರಂಜನೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೆಳೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ʻಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ʼ ರೀಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ ಒಂದರಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್ಲಿ ʼಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ʼ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ʻಕ್ವಾಟ್ಲೆʼಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಲೆಳದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣಾಗುವಷ್ಟು ನಗಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಂರಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.