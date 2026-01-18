BBK 12 Finale : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 3rd ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!

Bigg Boss Kannada season 12 grand finale : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ರಘು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಾಪ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಇಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಾಪ್ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ 3rd ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 3rd ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.