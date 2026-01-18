BBK 12 Grand Finale Live updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು... ಈ ಕುರಿತು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿನ್ನರ್ ನೇಮ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ವಾರ್! ನಿರಾಸೆಯಾಗೋಯ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಆಸೆ
24 ಜನರ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ 6 ಜನರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಬ್ಬೊರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು.. ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.