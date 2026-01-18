English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Kannada Season 12 Grand Finale live updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಟಾಪ್‌ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 18, 2026, 07:28 PM IST
BBK 12 Grand Finale Live updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು... ಈ ಕುರಿತು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿದೆ.

24 ಜನರ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ 6 ಜನರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಒಬ್ಬೊರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು.. ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

