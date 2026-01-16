English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK12: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕರು!

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:59 PM IST
BBK12: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕರು!

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಸೀಸನ್‌ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಶೋ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್‌ಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಟಾಪ್‌ ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಟಾಕ್‌ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು, ಕಾವ್ಯಾಗೆ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಸ್‌ ಜಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಓಪನರ್‌.. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!‌

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು, ಈವರೆಗೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ತದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಸದಾನಂದ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ್‌ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಭೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.. ರಿಟೈರ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ನಿಂದಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್!

 

