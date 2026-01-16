ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಸೀಸನ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಶೋ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಟಾಪ್ ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು, ಕಾವ್ಯಾಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು, ಈವರೆಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ತದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಸದಾನಂದ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಭೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
