ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೇ ಕಾವ್ಯಾಳ ಜೊತೆ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ..!

bigg boss kannada season 12 today episode : ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ರಂಗೇರಿಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಣಚಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನಿನ್ನೆ ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.. ಅವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.. ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಕಾವ್ಯ ಈ ಯಮ್ಮ ಯಾವಗಲೂ ನ್ಯಾಯಾವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ..ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರೇಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಡ್ತೀಯಾ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತಾ ತಾನೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೇ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಇಬ್ಬರ ಜಡೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ, ಈ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕೆ ಎ೦ದು ಕಾವ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿರೋದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆಮಾಡಿದೆ. ಇದೂ ಕಾವ್ಯಾ ಅನ್ನಹಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ..
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕಯನ್ನ ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
