BBK 12 Live : ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌..! ಫೈನಲ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ಲೈವ್‌ ರದ್ದು.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು.?

Bigg Boss Kannada 12 Live : ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್‌ ಶೋ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:53 PM IST
    • ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಲೈವ್‌ ಶೋ ಅನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

BBK 12 Finale Live : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಲೈವ್‌ ಶೋ ಅನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು.. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..! ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ..? ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು.. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 24x7 ಲೈವ್‌ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲೈವ್‌ ಅನ್ನು ಏಕಾಎಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಲೈವ್‌ ರದ್ದಿ ಕಾರಣವೇನು..? : ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಲೈವ್‌ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಘಟನೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

