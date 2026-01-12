BBK 12 : ಈ ದಿನ ದಾಟಿದ್ರೆ Bigg Boss ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೋಟ್‌ ಸಹ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..!

BBK 12 Voting line : ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ (Bigg Boss Kannada season 12) ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾರ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಿಗ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೋಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುವುದುರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತತು ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಜನವರಿ 13ರ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನುಷ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮತಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪೈಕಿ ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಒರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.