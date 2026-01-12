English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss kannada season 12 voting : ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ಧ್ರುವಂತ್, ಧನುಷ್‌, ರಘು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೇರಿ 7 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್‌ ಟಿಕೆಟು ಫಿನಾಲೆ ಪಡೆದು ನೇರತವಾಗಿ ಟಾಪ್‌ 6ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಉಳಿದು 6 ಮಂದಿ ನೇರ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 12, 2026, 02:28 PM IST
    • ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
    • ಧನುಷ್‌ ಟಿಕೆಟು ಫಿನಾಲೆ ಪಡೆದು ನೇರತವಾಗಿ ಟಾಪ್‌ 6ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವ್‌ ಮಾಡಲು ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

BBK 12 : ಈ ದಿನ ದಾಟಿದ್ರೆ Bigg Boss ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೋಟ್‌ ಸಹ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ..!

BBK 12 Voting line : ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ (Bigg Boss Kannada season 12) ಸೀಸನ್​ನ ಕೊನೆಯ ವಾರ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವ್‌ ಮಾಡಲು ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೋಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಆಗಿರುವುದುರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ಈ ವಾರ ಹೊರ ಬಲಿದ್ದಾರೆ 2 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಪ್ರಸ್ತತು ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಜನವರಿ 13ರ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನುಷ್‌ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬೇರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮತಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಪೈಕಿ ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಒರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

