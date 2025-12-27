English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೊರಗೆ.! ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕರೆದೊಯ್ದ ಕಿಲಾಡಿ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೊರಗೆ.! ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕರೆದೊಯ್ದ ಕಿಲಾಡಿ

BBK 12 double elimination : ಟಾಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಖುಷ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಏಕಾಎಕಿ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌.. ಈ ಪೈಕಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:06 PM IST
    • ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.
    • ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌
    • ಧ್ರುವಂತ್‌ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ

Trending Photos

Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
camera icon6
amruthadhare serial
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..! 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ಸಾವಿರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold rate
ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..! 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ಸಾವಿರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
camera icon5
IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..
camera icon6
Heart Attack Symtoms
ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೊರಗೆ.! ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕರೆದೊಯ್ದ ಕಿಲಾಡಿ

Bigg Boss Dhruvanth : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ಯಾಮೀಲಿ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರೋಮೋ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್‌ ಪರದೆ ಎಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಅಂತ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ 75 ರೂ., ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ..! ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ ಅಂದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು.. ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು.. ಯಾರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌, ಸ್ಪಂದನಾ, ಸೂರಜ್‌, ರಾಶಿಕಾ ತಿರುಗುವ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಹೌದು.. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಪೈಕಿ 2 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾರು ಅನ್ನೋದು.. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಸ್ಪೇನ್ಸ್‌.. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK 12Bigg Boss Double EliminationDhruvanthspandana somannaBigg Boss Kannada

Trending News