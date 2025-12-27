Bigg Boss Dhruvanth : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ಯಾಮೀಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರೋಮೋ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ ಪರದೆ ಎಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ ಅಂದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು.. ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು.. ಯಾರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್, ಸ್ಪಂದನಾ, ಸೂರಜ್, ರಾಶಿಕಾ ತಿರುಗುವ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಹೌದು.. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಪೈಕಿ 2 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾರು ಅನ್ನೋದು.. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಸ್ಪೇನ್ಸ್.. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ...