English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಯಾರು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ HR

ಯಾರು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ HR

BBK 12 Winner prediction : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದರೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, "ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರ"ಗಳ ರೂಪ ಪಡೆದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:51 AM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
    • ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
    • "ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರ"ಗಳ ರೂಪ ಪಡೆದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
camera icon5
Yash
Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ! ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
camera icon6
Turmeric Milk
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ! ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ!
camera icon5
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ!
ಯಾರು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ HR

Bigg Boss Kannada 12 Winner : ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ HR ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಕೇತ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

Paid Trends: ಹಣ ನೀಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, Negative Narratives: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. PR Agencies: ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೋನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು HR ಸಂಕೇತ್‌ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿನಾಲೆ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌

ಸಂಕೇತ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪಟ' ಆಟಗಾರರು ಯಾರು...? ಹೌದು... ಯಾವುದೇ ಪಿಆರ್ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: ಇವರ ಮನರಂಜನೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲಿ, ಇವರ ಇರುವಿಕೆ ಶೋಗೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ' ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದರೂ, ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜರ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾರು? : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೋಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಸಂಕೇತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಆರ್ ತಂತ್ರಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK 12 winnerGilliGilli NataRakshitha shettyRakshita Shetty

Trending News