ಯಾರು ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ HR

Bigg Boss Kannada 12 Winner : ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ HR ಸಂಕೇತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಕೇತ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Paid Trends: ಹಣ ನೀಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, Negative Narratives: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. PR Agencies: ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೋನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು HR ಸಂಕೇತ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಕೇತ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪಟ' ಆಟಗಾರರು ಯಾರು...? ಹೌದು... ಯಾವುದೇ ಪಿಆರ್ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಹಣದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: ಇವರ ಮನರಂಜನೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲಿ, ಇವರ ಇರುವಿಕೆ ಶೋಗೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದರೂ, ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜರ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾರು? : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಶೋಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಸಂಕೇತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಆರ್ ತಂತ್ರಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.