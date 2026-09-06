/ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಟ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ Bigg Boss ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌..! ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಾಡದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ 'ಪ್ಲೇನ್ ಥೀಮ್' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಫೆಲ್ ಟವರ್, ಬೃಹತ್ ಹಡಗು, ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಯಡವಟ್ಟು, ನಕ್ಕುನಲಿಸಿದ ಸುದೀಪ್
'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ 'ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ' ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಮೀರಿ, ಶೋಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶಾಕ್ ಆದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ವೀಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ 'ಹುಲಿ-ಮೇಕೆ' ಆಟಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಲಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 4'ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನೇರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 7ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಶೋ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ರಂಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.