Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಟ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ Bigg Boss ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌..! ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ 

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಟ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ Bigg Boss ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌..! ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ 

Bigg Boss 13 Jagga Mummy : 'ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೇಲ್‌ 2' ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಶೋಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಊರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಯಮ ಮೀರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಗರಂ ಆದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 06, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:47 PM IST
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಟ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ Bigg Boss ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌..! ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಟ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ Bigg Boss ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌..! ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ 
2
3
4
5