/ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಕಿರುತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವರೇ!?

Bigg Boss Kannada 13 contestant: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿ ದಿಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಲ್ ಹೆಸರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿಯಾ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಚಿರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭುವನ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತಂಡದ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವಕಾಶ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಮೋಘ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ಧೊಷ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡ ಇವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಮದನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥರ್ವ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾನಟಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾದ ಗಗನಾ
ಕೇವಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಮಹಾನಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗಗನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ 13ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸುಶ್ಮಿತ್ ಜೈನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸುಶ್ಮಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಶ್ಮಿತ್, ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಂದಗೋಕುಲದ ಕೇಶವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಹೆಸರೂ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಯಶವಂತ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸೀಸನ್ 13ರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶವಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವು ಸದ್ಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಈಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ.