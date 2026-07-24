/BBK 13 ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ..! ಕೊನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ 

Bigg Boss Kannada Season 13 date : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ’. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ಮನೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಈ ಶೋ, ಇದೀಗ ತನ್ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ (Bigg Boss Kannada Season 13) ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 'ದೊಡ್ಮನೆ'ಯ ಬಾಗಿಲು ಈ ಬಾರಿ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ 'ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿ'ಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು.. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ-ನಟಿಯರು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಾರಿ 'ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
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ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಹಿನಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೋ ಆಯೋಜಕರಾಗಲಿ ಇನ್ನು ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಾಹಿನಿಯು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದರೆ, ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೋಮೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.