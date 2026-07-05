Bigg Boss Kannada season 13 contestants : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶರತ್ ಬಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅರ್ಚನಾ, “ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇಎನ್ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ಹಲವರು “ನೀವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮನರಂಜನೆ ಖಚಿತ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಚನಾ ಈಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನಾ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
‘ಡಿಯರ್ ಸತ್ಯಾ’, ‘ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್’, ‘ವಿಜಯಾನಂದ’, ‘ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಫಾರೆಸ್ಟ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅರ್ಚನಾ, ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.