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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ..! ಇವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಬೀಪ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿನೇ..

ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿರುವ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 06, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:26 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ..! ಇವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಬೀಪ್‌ ಸೌಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿನೇ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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