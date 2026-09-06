Bigg Boss 13 Om Prakash Rao : ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ : ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
47ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಾಕಪ್ ಡೇತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಇವರು, 'AK 47', 'ಸಿಂಹದ ಮರಿ' ಹಾಗೂ 'ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ' ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಸೈ : ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 'ಡಕೋಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಾದಿ : ಹಿರಿಯ ನಟ ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಯಶೋಧಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮೊದಲು ನಟಿ ರೇಖಾ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾವ್ ನಂದಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ 2001 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರೇಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆನಿಸ್ಸಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಅವರ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಪ್ ಆಗಲಿದೆ..