/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 : ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾತುರ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಬಾರಿಯ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ‘ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ’ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಚೆಲುವೆಯರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ.
ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ 'ಪ್ರೇಯಸಿ', ಆಫ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ 'ಪತ್ನಿ' ನಡುವೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಜೀತಿ
'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ತಾಂಡವ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎದುರು ಸಖತ್ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ್ಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ (ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಪತ್ನಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, "ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಫ್, ಆಫ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೈಫ್ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರು" ಎಂದು ಪತ್ನಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ & ಓಸಿಡಿ ರಹಸ್ಯ!
ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿಯ ನಂತರ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುದರ್ಶನ್, "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ OCD ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಕಂಡರೂ ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ 'ಶ್ರೇಷ್ಠಾ' ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ 'ತಾಂಡವ್' ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಈ ಮಜವಾದ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.