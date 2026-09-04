/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ! ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

Bigg Boss Kannada season 13 contestants list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್ಆಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಊಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇನಾ? ಅಥವಾ ವಾಹಿನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಮೋ ತಂತ್ರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕಿರುತೆರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ JioHotstarನಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಾಹಿನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್’ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಂದು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.