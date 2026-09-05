/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ : ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟಾಪ್ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿ 

Bigg Boss Kannada Season 13 : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ (Reality Show) ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ʼ (Bigg Boss Kannada Season 13) ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ʻಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆʼ (Agnipareekshe) ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ (Contestants) ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೋಟಿಂಗ್ (Public Voting) ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂರಿ ನಿರ್ಧಾರದ (Jury Decision) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 15 (Top 15) ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ (Main House) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್ ಗಳಿಸಿದ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್ ಪಡೆದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ (Priyanka), ದೀಕ್ಷಿತ್ (Deekshith), ಅನನ್ಯಾ (Ananya), ದೀಪಕ್ (Deepak) ಹಾಗೂ ರೋಷಿಣಿ (Roshini) ಅವರು ರೇಸ್ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ (Eliminated) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐವರು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸದ್ಯ ಟಾಪ್ 10 (Top 10) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ (Common Man Category) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂರಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ʻಟಾಪ್ 3 ವಿಐಪಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ʼ (Top 3 VIP Passengers) ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ವಿವರ
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ (Agnipareekshe Grand Finale) ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5) ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೈನ್ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕಾಫ್ (Grand Takeoff) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ (Celebrity) ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.