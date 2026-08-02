BBK 13 : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13' ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ! ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Bigg Boss Kannada 13 Promo : ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೃಹತ್ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್, “ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾದಿದ್ದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ…” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸೌಂಡ್ ರಂಗೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ “ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಕೋಟಿ ಕನಸುಗಳು… ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ?” ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಕೇಳುವ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೋಟ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿವೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಗೀತ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ 'ಶ್...' ಎನ್ನುವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? : ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್-13ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಿರುವ ತಂಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದವರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರು? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಬೀಳಲಿದ್ದು, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶೋ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರೋಮೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ...