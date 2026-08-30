Bigg Boss Kannada 13 : ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಸೀಸನ್ 13 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜ್ವರ ಆವರಿಸಿದೆ.
‘ಫ್ಲೈಟ್’ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು
ಸತತ 12 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಈ ಬಾರಿ ‘Flight’ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ.
ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೀಸನ್ 13
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರುವ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 12 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆ, ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಸುದೀಪ್, 13ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬನಿಜಯ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಕ್ ಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. JioHotstarನಲ್ಲಿ 24x7 ಲೈವ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ ವಿವರಗಳು:
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ
ದೈನಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು (ಸೋಮ - ಶುಕ್ರ): ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆ (ಶನಿ - ಭಾನು): ರಾತ್ರಿ 9:00ಕ್ಕೆ
ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ (Colors Kannada)
ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಸಾರ: JioHotstar (24x7 ಉಚಿತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ)
ಬನಿಜಯ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.