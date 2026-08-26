/Bigg Boss Season 13: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; Paytmನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹವಾ

Bigg Boss Kannada: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ (Bigg Boss Kannada Season 13) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ Paytm ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ—ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ!
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಆಗಮನವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ “ಇದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲವೇ?” ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಧ್ವನಿಯೇ, “ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ… ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೀಸನ್ 13ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು? ಯಾರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು Colors Kannada ಮತ್ತು JioHotstarನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.