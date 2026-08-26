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Bigg Boss Season 13: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; Paytmನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹವಾ

BBK 13: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ (Bigg Boss Kannada Season 13) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:43 PM IST
Bigg Boss Season 13: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; Paytmನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹವಾ

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Prajwal B

Prajwal B

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