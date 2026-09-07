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ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಹಸುಗೂಸು..! ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೆ..? ತಾತನ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕ ಕಂದಮ್ಮ 

BBK 13 updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾಗ್ವಾದ, ಬೇಸರದ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:34 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಹಸುಗೂಸು..! ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೆ..? ತಾತನ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕ ಕಂದಮ್ಮ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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