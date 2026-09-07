/ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಹಸುಗೂಸು..! ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತೆ..? ತಾತನ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕ ಕಂದಮ್ಮ 

Bigg Boss Kannada 13 live updates : ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಶೋಗೆ ವಿಮಾನದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೊಸತನ ತರಲಾಗಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಕಂದಮ್ಮ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಆಗಮನ
ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ವಿಮಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ನಗಿಸುವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿದರೂ ಮಗುವಿನ ಅಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಗೀತಾ ಲಾಲಿ ಹಾಡು, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ, ಸಿಹಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿದರು. ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಗು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಾ ಮಗುವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದರು. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗೆಯಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು "ತಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ನಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲ ದಿಂದ ಎದಿರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..