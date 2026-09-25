/ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13: ಈ ವಾರ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ 5 ಜನರ ಎಂಟ್ರಿ? ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಾಂಡವ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ "ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್" ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾಂಡವ್ ಅವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ನಡುವೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಿಗ್ಹೌಸ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 5 ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಆ 5 ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 9ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ನಟ ಆದಿ ಲೋಕೇಶ್. ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಸೀಸನ್ 7ರ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಿಶನ್. 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಹಾಗೂ 'ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್' ನಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದ. 'ನಾಗಮಂಡಲ', 'ಸೂರ್ಯವಂಶ' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ.
ಈ ಐವರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಆದಿ ಲೋಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶೋ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ, ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಮೂವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐದು ಜನ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಶೋ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.