Bigg Boss Kannada 13 updates : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶೋ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ 'ಫ್ಲೈಟ್'ನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಅನಿರ್ವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಮಂದಿಯ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ನವೀನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್: ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ'
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಹರು-ಅನರ್ಹರು', 'ನವೀನರು-ಪ್ರವೀಣರು' ಎಂಬಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ 'ಫ್ಲೈಟ್' ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಿರುವ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಧನುಷ್, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಿಖಿತ್ ಗೊಂದಿ) ಹಾಗೂ 12 ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 'ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್' ನಡುವೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್: ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ವಾಕ್ಸಮರ
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕರೆತಂದು ಜಾತಕ/ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಎಸೆಯುವ ಟಾಸ್ಕ್: ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ನಂತೆ, ಅಲ್ಲಿರಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರಲ್ಲವೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವರ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಎಸೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾಡ್ರನ್ ಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಜಗ್ಗಮಮ್ಮಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಕೌಂಡಿಲ್ಯ, ಅವಿನಾಶ್ ಶಟಮರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಮಂಜು ಅವರ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಆಚೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ - ಮಾಡ್ರನ್ ಮಂಜು ನಡುವೆ ಚಕಮಕಿ
ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಂಜು ಅಡ್ಡಬಂದಿದ್ದು ಗಗನ್ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು "ಉರ್ಕೊಬೇಡ ಚಿನ್ನ" ಎಂದು ಗಗನ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಮಂಜುಗೆ "ಖಾಲಿಡಬ್ಬಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್, "ನನಗೆ ಧಗಧಗ ಉರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಖತ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಇನ್ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.