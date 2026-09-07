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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಹಾ ಕಿರಿಕ್!

Modern Kavi Manjunath vs Gagan Chinnappa : ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13’ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಮಾಡ್ರನ್‌ ಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಟ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..  

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:50 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಹಾ ಕಿರಿಕ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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