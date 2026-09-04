Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ; 100 ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ; 100 ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

 Chandan shetty reveals the secret to bigg boss house: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗುರುವಾಗ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ 100 ದಿನಗಳ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಪನ್‌ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 04, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:34 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ; 100 ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ!
2
3
4
5