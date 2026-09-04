Bigg boss kannada : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ವಿಜೇತ, ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಮನರಂಜನೆ, ಟಾಸ್ಕ್, ಜಗಳ, ಸ್ನೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾಮಿನೇಷನ್, ಟಾಸ್ಕ್, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನೆ... ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ
ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ವಿಜೇತ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು.
ಮೊದಲ ವಾರವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ 'ರಿಯಲ್' ಆಗಿರಬೇಕುಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಲು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಂದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು.ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಟದ ತಂತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ'ಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶ್ರುತಿ, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ? 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರು ಯಾರು? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.