Bigg Boss Kannada13 Promo out: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (Bigg boss kannada) ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡಗಿಂತಲೂ ಬಹು ಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಬಾದ್ಷಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹು ಬೇಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ' 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13' (BBK13) ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೊವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು With something special ಆಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆಲುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವರುಷ ಬೇಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗ್ತುದೆ ಎಂದು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಗಿಲ್ಲಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.