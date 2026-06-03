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ಈ ಬಾರಿ ಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ.. Bigg Boss ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ರೋಮೊ ಔಟ್‌

Bigg Boss Kannada13 Promo out: ಈ ಸಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಹುಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗುವ ಶುಭಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:56 PM IST
ಈ ಬಾರಿ ಬೇಗನೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ.. Bigg Boss ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ರೋಮೊ ಔಟ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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