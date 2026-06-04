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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಶುರು.. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

Bigg Boss Promo out: ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಶುರುವಾಲಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 04, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:05 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಶುರು.. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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