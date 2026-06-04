Bigg Boss Promo out: ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಲಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗವಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ 100ದಿನ ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ತಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಆಟ ಗೆಲ್ಲೊದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹುತೇಕರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದೇನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲಿ.. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳದೆ ಹವಾ ಆಗಿತ್ತು..
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ Something special ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 10ರ ಪ್ರೋಮೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾಮಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ (Bigg boss common man show) ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇತುಪತಿ ಬಂದಿದ್ದು,ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ಅವರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.