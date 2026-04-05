Bigg boss marathi: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಸೀಸನ್ 6 ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಜಗಳದಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ನಾಮಿನೇಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಇದ್ದರಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಭಾರೀ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಭಾರೀ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು,ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು, ಈ ವಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 6 ರ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಶಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬಾಪಟ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ನಾಮಿನೇಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಆರ್ಬಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಮನೆಯವರು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊನೆಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ವಾರ ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಬಾಪಟ್ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ವಿಶಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಭೌಚಾ ಢಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿತೇಶ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ, ಭೌಚಾ ಢಕ್ಕಾ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೋಮೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೌಚಾ ಧಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಎತ್ತಿದರು. ರಿತೇಶ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ನೀವುಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಆಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಬಂದಿರಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ರಿತೇಶ್ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
