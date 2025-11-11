English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ?

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ?

bigg boss 19: ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:05 PM IST
  • 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
  • ಈ ಬಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon5
do you know
ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
Gold Purity
ಚಿನ್ನದ ಶುಧ್ದತೆಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರಿತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
camera icon7
D Mart
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
Delhi blast
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ಏಕಾಏಕಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದೇಕೆ?

bigg boss 19: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ 'ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌' ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಕ್' ಪುಟವು ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಎಲಿಮಿನೇಷ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನರಂಜನೆ : 'ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್' ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಜೀ ಪವರ್ ನಲ್ಲಿ

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕತ್ವದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಗೌರವ್, ಟೀಮ್ ಕುನಿಕಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಶಹಬಾಜ್.. ಇವು ಮೂರು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕುನಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುವು ತಂದರು. ಈಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಲೈವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್' ಸಂಚಿಕೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ನಾಯಕ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಣೀತ್‌ಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಬಾಟಮ್ 3 ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಟಮ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ನೀಲಂ ಮತ್ತು ಅಶ್ನೂರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಣೀತ್ ಅಶ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಕಿ ಚಾನ್‌ ನಿಧನ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ 71 ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಏಕಾಏಕಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Bigg Boss 19bigg boss 19 mid week evictionmridul tiwari evictedTanya Mittalashnoor kaur

Trending News