bigg boss 19: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ 'ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್' ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಕ್' ಪುಟವು ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಎಲಿಮಿನೇಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕತ್ವದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಗೌರವ್, ಟೀಮ್ ಕುನಿಕಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಶಹಬಾಜ್.. ಇವು ಮೂರು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್. ಮೊದಲ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕುನಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುವು ತಂದರು. ಈಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಲೈವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್' ಸಂಚಿಕೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ನಾಯಕ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಣೀತ್ಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಬಾಟಮ್ 3 ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಟಮ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ನೀಲಂ ಮತ್ತು ಅಶ್ನೂರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಣೀತ್ ಅಶ್ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
