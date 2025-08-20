Bigg boss contestant remuneration : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2004 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಸೀಸನ್ 4 ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪಮೇಲಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾದರು.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪಮೇಲಾ ಪ್ರವೇಶವು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಮನೆಯ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಮೇಲಾ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಮೇಲಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು.
ಆ ಸೀಸನ್ನ ಟಿಆರ್ಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಮೇಲಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4' ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮಿತ್ ಪಟೇಲ್, ಡಾಲಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಖಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಪಮೇಲಾ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರಾದರು. ಅವರ ಗೆಲುವು ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿತು. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 4' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀಸನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
ಈಗ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
