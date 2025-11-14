ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್! ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಟಾಸ್ಕ್..

Bigg Boss Hindi: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು "ಅನ್ಯಾಯ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಮೃದುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಗತಿ ತಿವಾರಿ ಅವರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ" ದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ "ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃದುಲ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂಡವು ಮತದಾನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಲು ಮಿಡ್ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನೆಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಮೃದುಲ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.. ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೃದುಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ #JusticeForMridul ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
