Nainika Anasuru Dhee: ನೈನಿಕಾ ಅನಸೂರ್ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಿಯಾಗ್ರಾಫರ್ (Dance Choreographer) ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯಾಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ Dhee ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೈನಿಕಾ ಅನಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೈನಿಕಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೈನಿಕಾ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೈನಿಕಾ ಅನಸೂರ್ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾಳ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳ ನರಕ. ನನಗೆ ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದರೂ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಜೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದರ ಎಷ್ಟು? ಎಂದರೇ ಏನು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗೆ ದರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಆ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಇದ್ದರೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಪ್ಪು?. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲೇಬಾರದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಅನಸೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.