Sourav Ganguly Bigg Boss Bangla Host: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೀವರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ (Bigg Boss Bangla) ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಶೋ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಶೋ ಭರ್ಜರಿ ಟಿಆರ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲ' ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶೋದ ಟೀಸರ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಹೋದರೂ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಚಾನೆಲ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಸ್ಟಾರ್ ಜಲ್ಶಾ ಚಾನೆಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆಗೆ, ಖದರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಾದಾ' ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ'ದ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಈ ಟೀಸರ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಷಿ ನೇಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ಬಂಗಾಳದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಹಾಗೂ ಭೋಜಪುರಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ" ಎಂದು " ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.