ʼಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ..ʼ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ('ವಡಪಾವ್ ಗರ್ಲ್') ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾ, "ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.. ಆದರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೂ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು.. ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ.. ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ.." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..
ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೋಸ (ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ) ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, 'ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ'ಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು, ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಅವರ ಮರುವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಡಾ ಪಾವ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 'ವಡಾ ಪಾವ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 3 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈಗ, ಅದೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು 'ಸ್ಟಂಟ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.. "ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ" ಎಂದು ಹಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..