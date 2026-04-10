Bigg Boss Rajith Kumar : ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು-ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 'ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಓದಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಇಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಮೀಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ
ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಜಿತ್, ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಘನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಪಿಕೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಜಿತ್.. ಇಂದು ಹಣದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಇವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಮಾಜ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ FIR..! SC-ST act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ POCSO ಕೇಸ್ ದಾಖಲು
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ರಜಿತ್.. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.