ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆ ನಟಿ ಜೊತೆ ನಟನ ಸಂಬಂಧ!? ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ

Rithu Chowdary Dharma Mahesh : ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತ ಕ್ಲೀಪ್‌ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 04:05 PM IST
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆ ನಟಿ ಜೊತೆ ನಟನ ಸಂಬಂಧ!? ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ

Dharma Mahesh wife : ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮಮಹೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಿತು ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್-ರಿತು ಚೌಧರಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಿತು ಚೌಧರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ನಡುವೆ ನಟ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಿತು ನಡುವೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು! ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗೌತಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಟ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸರಿ.. ಅವಳು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಜಗಳವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೀತು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

