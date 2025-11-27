Bigg Boss Samyuktha: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಲವ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ನಂತರ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು..
ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್.. ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ.
ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಆರತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪರಿಚಯ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.
