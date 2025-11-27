English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Samyuktha Shan marriage photos: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:37 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು
  • ಬಳಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ..

Bigg Boss Samyuktha: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಬಳಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಲವ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ನಂತರ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.. 

ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼನೀನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕುʼ.. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ?    

ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್.. ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಆರತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪರಿಚಯ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

