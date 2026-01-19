English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ: ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಘೋಷಣೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ: ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಘೋಷಣೆ

ರೈತನ ಮಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಈ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಾನೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದರೆ, ರನ್ನರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 19, 2026, 03:32 PM IST
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದೆ ಎಂದು ಶರವಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಿರೀಟ: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ

ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶರವಣ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ಮಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಈ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನಾನೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದರೆ, ರನ್ನರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

