Gilli Nata: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ (Bigg Boss Season 12) ವಿನ್ನರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli Nata) ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ "ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂ. 16) ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ (KVN Production) ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಡೈಲಾಗ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಕ್ಷನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿ "ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ"!
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಯಕನಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಯಕನಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ. ವೆಂಕಟ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು KVN ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಸುಪ್ರಿತ್, ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೋಮೋ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲಾದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.