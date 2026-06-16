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Gilli Nata Film: ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ! ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?


New Movie: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಕ್ಷನ್‌ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:00 PM IST
Gilli Nata Film: ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ! ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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Gilli Nata Film: ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ! ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
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