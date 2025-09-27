English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ... 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ !

Legal Notice to bigg boss team : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:18 PM IST
  • ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ
  • ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್
  • 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ

Legal Notice to bigg boss team : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ 'ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ' ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಧತ್ ತೇರಿ ಕಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಪಿಎಲ್) 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ 11 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಚಿತ್ರದ 'ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ' ಮತ್ತು 'ಗೋರಿ ತೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ 'ಧತ್ ತೇರಿ ಕಿ' ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ, 'ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರವಾನಗಿ'ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಪಿಪಿಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ವಕೀಲ ಹಿತೇನ್ ಅಜಯ್ ವಾಸನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಥಾಮಸ್ ಗೌಸೆಟ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಚಜರಿನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಧರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನು ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಿಪಿಎಲ್ 450 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತ ಲೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳ ಬಳಕೆ 'ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆ'ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಪಿಎಲ್ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ 1957 ರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ:

ಪಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುಗಳ ಟ್ಯೂನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

