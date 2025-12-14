ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್..‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಬಹುಮಾನದಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್! ‌

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಳಾಡುವುದೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿದೆ.. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರು.. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಜನರು ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು.. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವರನ್ನು 14 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬಿದ್ದರು.. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು, ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್!
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಟಾಪ್ 2 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 45,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ 315,000 ರೂ. ಪಡೆದರು. 14 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ವಿಜೇತರ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 38 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫರ್ನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ವಿಜೇತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಕೊನೆಯ ವಾರ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ತನುಜಾ, ಸಂಜನಾ, ಡೆಮನ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಭರಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.