ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗೋದು ಸೂರಜ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ..!? Bigg Boss ವಿರುದ್ಧವೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

Suraj Singh on Gilli Nata : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೂರಜ್‌ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 26, 2025, 04:15 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

Bigg Boss Gilli Nata : ಅತಿಥಿಗಳ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಂತರ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಧ್ರುವಂತ್‌, ಮಾಳು, ರಘು, ರಾಶಿಕಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ ನಡೆಯಿತು.

‌ಹೌದು.. 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ವಿಸಿಟ್‌ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಭಾವುಕತೆ, ಕಣ್ಣೀರು, ಖುಷಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು.  ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 4 ವೋಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅವರೇ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಿಲ್ಲಿ Bigg Boss ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿತು ಬಹುದಿನದ ಕನಸು

ಇದರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಸ್‌.. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು ಮತ್ತು ಸೂರಜ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ರಘು.. ನೋಡು ನೋಡು ಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. 4 ವೋಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ತಡ ಫುಲ್‌ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸೂರಜ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಾಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಳು ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್..!

ಇದೀಗ ಸೂರಜ್‌ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರಜ್‌ ತಾಯಿಯೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

