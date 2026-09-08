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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯತ್ನ..! ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೋ ಕೌತುಕ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:34 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯತ್ನ..! ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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