/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯತ್ನ..! ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? 

Bigg Boss updates : ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಂತೆಯೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶರುವಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಶೋ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಡೆ ಹಾರಿದ 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ' ಅನ್ಸಾರ್ : 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಾಲಿ' ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಅನ್ಸಾರ್, ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 1 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಭರಣಿ ಅವರು ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Day 2 dhaana da aachu 🤣😆🤣😆🤣#Biggbosstamil10 #biggbosstamil pic.twitter.com/1UjzTr8neK
— MsTom Prem (@Mstomprem) September 8, 2026
ಅನ್ಸಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮನೆ ತೊರೆಯಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೇಸನ್ ಜೊತೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಜಗಳದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಅವರು ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ 10 ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸಾತ್ವಿಕಾ ಅವರನ್ನು 'ಹಜ್ಮತ್ಸ್' ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರೂಮ್' ನಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.