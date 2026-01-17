English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss latest updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಫಿನಾಲೆ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ 4 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 17, 2026, 07:06 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
    • ಅದರಂತೆ, ಫಿನಾಲೆ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
    • ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Bigg Boss live updates : ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.. 

ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಜನರನ್ನು 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 100 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಳೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 9 ಸಹ ಫಿನಾಲೆ ನಾಳೆಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ನಾಳೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದಿವ್ಯಾ, ಅರೋರಾ, ಶಬರಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

