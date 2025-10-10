Bigg Boss Tamil Season 9: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 9 ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೊದಲ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಾಕರ್, ಆಧಿರೈ, ವಿಯಾನಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್, ಅಪ್ಸರಾ, ಕಲೈಯರಸನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮತಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದಿವಾಕರ್ ಈ ವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ದಿವಾಕರ್ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಧಿರೈ ಮತ್ತು ವಿಯಾನಾ. ಅವರ ನಂತರ, ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರಾ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಲೈಯರಸನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
